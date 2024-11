Butac.it - Reduxx, Imane Khelif e l’estremismo

Leggi tutto su Butac.it

Sulla bacheca X di un personaggio che abitualmente apprezzo ho visto rilanciare questo post: Un rapporto medico francese del 2023 ottenuto da @Mag confermerebbe che, il campione di boxe femminile, è “nato maschio con testicoli interni e un microfallo” rendendolo non idoneo a competere negli sport femminili. Per rispetto verso tutte le donne e verso lo sport, ora il CIO deve assolutamente andare a fondo della questione facendo trasparenza e, se la notizia è confermata, revocare la medaglia d’oro.Post e articolo su Reddux hanno subito generato scompiglio. I siti che hanno rilanciato la notizia sono tanti (anche se pochi affidabili): Nessuno pare però aver messo in dubbio quanto riportato da Reddux, così noi abbiamo cercato di andare un filo più a fondo. Partendo dalle fonti.