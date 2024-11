Metropolitanmagazine.it - Quando il makeup e il merch fanno tendenza insieme: ecco i brand beauty che hanno lanciano le collab più esclusive (e particolari)

Nel mondo del, non è più solo questione di rossetti e fondotinta: i marchi si stanno espandendo verso ilandising per creare un’identità dipiù solida e accattivante. Dai porta-lip oil per tumbler alle t-shirt in edizione speciale,una panoramica dei prodotti di bellezza più trendy e inaspettati che stanno conquistando il pubblico. 1. E.l.f. Cosmetics e Stanley: Tumblers e Porta-Lip Oil per le amanti del glow Due deipiù amati dalla Gen-Z, E.l.f. Cosmetics e Stanley,unito le forze per creare una linea di tumbler ispirati alle tonalità dei lip oil di E.l.f. Disponibili su Target e sul sito ufficiale di E.l.f. a partire da 6 dollari, questi tumbler limited edition sono completati da porta-lip oil clip-on e pacchetti di adesivi. Perfetti per chi ama l’idratazione e il glamour a portata di mano.