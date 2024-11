Meteo mercoledì possibili infiltrazioni umide

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

PrevisioniItalia La situazione. La circolazione sull’Europa centrale e meridionale continua a rimanere bloccata dalla presenza di un vasto e molto robusto anticiclone che abbraccia anche l’Italia. Sulle nostre il tempo si mantiene stabile, a parte qualche locale disturbo sull’estremo Sud. E con la stasi atmosferica che regna indisturbata su quasi tutto lo Stivale le nebbie avranno gioco facile nei prossimi giorni, soprattutto al Nord in Val Padana, dove risultano già piuttosto consistenti. e potranno localmente persistere anche nelle ore diurne. Poche le variazioni attese nei giorni successivi se non un lieve incremento delle sostanze inquinanti anche al Centro-Sud, dove comunque a fatica si supererà la soglia limite di 50µg/m3. Nebbie, foschie dense e nubi basse continueranno a regnare per tutta la settimana in Val Padana ma anche sulle zone di pianura interne del Centro-Italia, sollevandosi e diradandosi parzialmente nelle ore diurne.