L’Hybris democratica | chi si vede migliore di tutti viene punito dagli Dèi

Noi siamo i giusti, i sapienti, i democratici, siamo – proprio perché depositari della conoscenza e della verità, la nostra – amici dei potenti. Siamo come loro: Dei. Questa perfetta rappresentazione della Hybris, della Nuova Atene, popolata di cittadini di censo e competenza, che sia New York, San Francisco o Roma, pariolina si intende, dei centri urbani riflessivi, perché la pancia è piena, e un amico primario lo conosciamo se stiamo male: è quello che ha fatto perdere le elezioni a Kamala Harris in America, ed a Orlando in Liguria. Una sindromedi supponenza più che di scienza, che sta sconfinando nella patologia. Perché il sapere, quello vero, non l’abbiamo da Einstein e Nietzsche: dopo di loro solo riflessioni ripiegate su se stesse, senza picchi e innovazioni: esistenzialismi allo specchio, compresi pure quelli di Giuly.