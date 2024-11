Sport.quotidiano.net - Le citte amaranto oggi alle 14.30 allo stadio comunale per gli ottavi di finale. L’Arezzo femminile contro l’ostacolo Fiorentina: derby di Coppa per scrivere la storia

È una di quelle giornate che non capita tutti i giorni di vivere in casa Arezzo calcioore 14.30, infatti, leospiterannolaper glididiItalia. Una sfida prestigiosauna compagine storica attualmente seconda nel campionato di serie A ad un solo punto di distacco dalla Juventus capolista. Per le ragazze di Ilaria Leoni, che non stanno vivendo un buon momento in serie B in termini di prestazioni e risultati, è l’occasione per mettersi in mostra,una squadra molto più forte e quindi favorita, senza l’assillo del risultato e con la spensieratezza di chi non ha niente da perdere. E chissà che proprio questo innon possa permetterecalciatricidi sbloccarsi, anzitutto psicologicamente, dopo tre sconfitte consecutive amare anche nei punteggi, come il 5-1 maturato a Cesena o lo 0-3 internoil Brescia.