Romadailynews.it - Lazio, INPS: “Cresce occupazione e cala numero pensioni”

Il panorama sociodemografico della Regione, in linea con la tendenza nazionale, è caratterizzato da un andamento naturale con saldo negativo costante, rispetto a decessi e nascite (-27.087 su una popone di 5.707.12). In positivo c’è il saldo netto occupazionale, dovuto a unmaggiore di assunzioni, soprattutto a tempo determinato, rispetto alle cessazioni. Il tasso didella regione è passato dal 61,8% del 2022 al 63,2 del 2023 e il tasso di disdal 7,7% al 7,2. I settori di attività con maggiori assunzioni sono quelli dei servizi di informazione e comunicazione, commercio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione. Per gli ammortizzatori sociali, rispetto al 2022, si è riscontrato un aumento dei beneficiari per cessazione di rapporto di lavoro, dovuto soprattutto a un aumento delle domande accolte di NASpi (+8.