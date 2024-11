Liberoquotidiano.it - L'Atalanta espugna Stoccarda: altra grande impresa, 3 punti d'oro in Champions

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

a casa dellonella quarta giornata della nuovaLeague, 0-2 il finale a cura di Lookman e Zaniolo. Nel primo tempo nulla di fatto, al 9' Pasalic tira ma la palla esce ampiamente sulla destra. Brivido al 34' per l'con Touré delloche va a terra in area ma l'arbitro decide che non è rigore. Nel secondo minuto di recupero losfiora il vantaggio con un tiro di Undav che sfiora la porta ma esce sulla sinistra. Nella ripresa parte subito forte l'che prova non Lookman a trovare Bellanova ma la conclusione finisce sul fondo. E' però De Ketelaere a fare la differenza appena entrato in campo, servendo Lookman al 50' e arriva il vantaggio della Dea. Al 69' cambio per l', Zaniolo prende il posto di Retegui. Nel 73' De Ketelaere ha un guizzo e tira in porta cntrale, Nubel para senza problemi.