La ricerca dell'eccellenza. Premiata Giulia Ghirotti

"La" : è questo il titolo della prestigiosa borsa di studio, promossa dalla storica distilleria Bonaventura Maschio in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier che quest’anno ha visto vincitrice, prima sommelier della Romagna ad aggiudicarsi questo ambito riconoscimento. Istituito nel 2004, il concorso è dedicato a tutti i sommelier italiani neo-diplomati che si sono distinti con votazioni eccellenti nel loro esame di qualifica. L’obiettivo del premio è quello di incoraggiare i giovani a coltivare la loro passione per l’enologia e, nello specifico, ad approfondire le conoscenze nel campo della distillazione. La distilleria Bonaventura Maschio, infatti, offre ogni anno tre borse di studio per i sommelier più talentuosi del Nord, Centro e Sud Italia, selezionati nel corso di tre giornate di approfondimento e competizioni, durante le quali i candidati si cimentano nella degustazione e nel riconoscimento alla cieca di diverse tipologie di distillati provenienti da tutto il mondo.