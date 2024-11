Iodonna.it - Interpretare per un'ultima volta Nonno Libero? Perché no! Davanti alla casa della famiglia Martini, l'attore lancia l'idea. E i fan concordano

Leggi tutto su Iodonna.it

Da un semplice video sui social, Lino Banfi riaccende il sogno dei fanserie Un medico in. Con la sua tipica ironia, l’ha visitato la, nella zona di Poggio Fiorito, a Roma, immortalando il momento per i follower: «Sembra intatta, c’è nessuno? Figli, pronipoti?». La visita inaspettata ha scatenato commenti entusiasti e la richiesta di un possibile ritornoserie. «Che ne pensate di fare un’altra serie? L’magari, il ritorno di», domanda Banfi nel video, alimentando la speranza dei fan, ormai nostalgici distoricatv. Denise Tantucci: Don Matteo, Un medico in, laurea guarda le foto Il successo di Un medico inta nel 1998, la serie Un medico inha accompagnato generazioni di spettatori su Rai 1, regalando momenti di leggerezza e riflessione sulle dinamiche familiari italiane.