Inter-Arsenal, la probabile formazione: Inzaghi stupisce? | Inter Chat LIVE

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.– Nuovo appuntamento oggi con! Lo spazio dedicato ai tifosi nerazzurri e lettori di-News.it. Sarete proprio voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Stasera l’attesa sfida tra, valida per la quarta giornata di Champions League. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Simonedovrebbe apportare vari cambi rispetto allatitolare vista contro il Venezia nell’1-0 casalingo dell’ultima giornata di Serie A. Ne parleremo tra qualche minuto con la nostra Alessia Gentile in conduzione e i redattori Emanuele Rossi e Giulio Di Cienzo.