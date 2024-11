Anteprima24.it - Gestione dei trasporti delle linee vesuviane di Eav, sabato manifestazione di protesta

Tempo di lettura: 3 minuti“23 novembre 2024, ore 11, presso la stazione Eav Porta Nolana, il sindacato USB parteciperà all’appuntamento organizzato dalle Associazioni e Comitati Viaggiatori per chi ama e vive legestiste in malo modo da EAV. Lasarà l’ultima chiamata alla partecipazione di chi ha voglia di lottare e non assistere passivamente alle scelte dei vertici aziendali, che negli anni hanno causato la diminuzione di corse treni, stazioni e fermate impresenziate, facendo aumentare i tempi di attesa, le soppressioni, le avarie, i disservizi, il costo del biglietto, ed i continui cortei dei viaggiatori lungo i binariferroviarie. È il periodo peggiore della Circumvesuviana, e nei prossimi mesi ci saranno giornate ancora più difficili, in quanto la disponibilità dei materiali rotabili sarà sempre minore.