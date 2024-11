Enit Cilento Autentico Dmo e Salerno D Dmo tra le Destination Management Organization italiane

Leggi tutto su Ildenaro.it

Un traguardo storico per la provincia di. L’– Agenzia Nazionale per il Turismo ha ufficialmente inseritoDmo eDmo nella pagina web dedicata alla mappatura delle, sancendo un riconoscimento importante per entrambe le realtà promosse dalla Fenailp Turismo. Le due DMO diventano le prime della provincia dia ottenere tale qualifica dall’Ente Nazionale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e rafforzando l’immagine turistica della Campania. L’operato di queste due organizzazioni rappresenta una sintesi efficace di una strategia orientata alla crescita qualitativa del territorio, che mira a far emergere le eccellenze locali e a offrire esperienze autentiche per i turisti, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e della cultura locale.