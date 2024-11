Anticipazionitv.it - Donald Trump trionfa alle elezioni presidenziali 2024: ritorno alla Casa Bianca con una vittoria decisiva nei principali Stati chiave

è pronto a faredopo aver vinto ledel. A 78 anni, l’ex presidente ha conquistato, tra cui Pennsylvania, Georgia e Wisconsin, ottenendo il numero necessario di grandi elettori per la. Mentre il conteggio delle schede continua,ha già celebrato il suo trionfo con un discorso al convention center di Palm Beach. Elon Musk, grande sostenitore del candidato repubblicano, ha passato la notte elettorale a Mar-a-Lago, commentando sui social con frasi ottimistiche come “Game, set and match”. L’annuncio ufficiale ha sorpreso anche Kamala Harris, che aveva puntato tutto sulla Pennsylvania. Ora l’America guarda con attenzione al futuro sotto la nuova presidenzaconquista glie tornaLadiè stata possibile grazieconquista dicruciali come Georgia, Pennsylvania, North Carolina e Wisconsin.