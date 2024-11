Inter-news.it - Campionato Primavera 1, classifica marcatori 10ª giornata. Ancora Berenbruch

L’Inter vince contro il Monza con il risultato di 3-2 e si porta a tre punti dalla vetta della. Tre giocatori diversi hanno giocato nella partita giocata a Monzello, la graduatoria deidel1. DECIMA– L’Inter vince contro il Monza per 3-2 e si avvicina in maniera importante al primo posto occupato dalla Fiorentina. I nerazzurri segnano tutti i gol nel primo tempo: in ordine colpiscono Matteo Lavelli, Thomase Daniele Quieto. Nella ripresa la squadra di Andrea Zanchetta rischia troppo e subisce due reti da Emanuele Zanaboni e Leonardo Colombo. Di seguito ladel1.1 14 GOL – Giacomo Gabbiani (Cremonese). 6 GOL – Tommaso Rubino (Fiorentina), Daniele Caprini Maat (Fiorentina), Riccardo Braschi (Fiorentina), Alessandro Bonomi (Milan), Lorenzo Riccio (Atalanta), Diego Pugno (Juventus), Emanuele Zanaboni (Monza), Tommaso Ghirardello (Genoa).