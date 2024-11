Lanazione.it - A teatro in bus, l’iniziativa a Prato

Leggi tutto su Lanazione.it

, 6 novembre 2024 - Ilè sogno ed emozione e insieme rappresenta una grande opportunità culturale per le comunità e per le persone. Per questo i Comuni di Vaiano e Vernio promuovono, anche quest’anno, il progetto "Ain bus", in collaborazione con ilMetastasio e il Politeama Pratese. Agli affezionati del palcoscenico viene messo a disposizione un pacchetto tutto compreso che prevede alcuni spettacoli della stagione 2024-25 e il servizio di trasporto dalla Vallata ae ritorno.è stata presentata oggi nella sede della Provincia dalla sindaca di Vernio, Maria Lucarini, dall’assessore alla Cultura del comune di Vaiano, Davide Puccianti con il presidente delMetastasio, Massimo Bressan e la presidente del Politeama Pratese, Beatrice Magnolfi.