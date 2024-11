Zonawrestling.net - WWE: Karl Anderson fuori per infortunio, ritorno previsto dopo WrestleMania

Il cammino degli OC,e Luke Gallows, dal loroin WWE nell’ottobre 2022 non è stato proprio esaltante. Non sono praticamente mai stati nel giro dei titoli di coppia del main roster e hanno avuto qualche apparizione ad NXT senza successo. Un digiuno di vittorie importanti che stride con l’ottima carriera del duo, capace di raccogliere successi in ogni parte del mondo e con 2 titoli di coppia WWE nel loro palmares. Di sicuro gli infortuni hanno condizionato l’andamento degli OC e anche l’al loro amico AJ Styles potrebbe aver cambiato qualche piano in corsa. In ogni caso fino allo scorso mese erano impegnati tra NXT e SmackDown, prima che unli fermasse del tutto. Operazione alla spalla Ai box è rimastoche ha aggiornato i fan con un post su Instagram dal letto di ospedale.