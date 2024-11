Ilgiorno.it - "Unità nazionale. Un valore da preservare"

A Lecco ieri mattina cerimonia sul lungolago, davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità, tra cui il vicesindaco Simona Piazza: "È un’occasione – ha detto nel suo discorso – in cui ricordiamo non solo i sacrifici di chi ha difeso la nostra libertà, ma anche l’importanza della nostra identità". Tra gli interventi, anche quello del Prefetto Sergio Pomponio: "Non c’è giustizia se persiste l’ingiustizia. Non c’è libertà se persistono forme di schiavitù. Non c’è pace se persistono forme di povertà perenni".