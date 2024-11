Liberoquotidiano.it - "Un'educazione quasi antica, fa sentire vicino chi lavora per lui": il messaggio che commuove De Martino

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Stefano Deha ricevuto l'endorsement di Vincenzo Mollica. Il giovane conduttore napoletano, sempre più in ascesa grazie ad Affari Tuoi, è entrato nelle grazie di un volto storico della televisione italiana. "Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo", ha detto Mollica in un video pubblicato su Instagram. Il giornalista e conduttore ha dedicato delle parole di assoluta stima a quello che per certi versi potrebbe anche diventare il suo erede. Già dalla descrizione al video - "Dedicato a Stefano De" - si era capito che Mollica apprezza molto il conduttore napoletano, che ha spiegato come segua Defin dagli inizi della sua carriera. "Da quando ho visto la prima puntata di Bar Stella non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione e in teatro.