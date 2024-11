Thesocialpost.it - Uccise il padre a martellate, annullata la condanna a 24 anni per Marco Eletti

Leggi tutto su Thesocialpost.it

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che prevedeva 24e due mesi di reclusione per, un uomo di 36to per l’omicidio premeditato dele per il tentato omicidio della madre. Il caso sarà ora reinviato in Appello, dove si dovrà decidere se c’è stata effettivamente premeditazione. La notizia è stata comunicata in serata.Leggi anche: Terribile incidente tra camion e bus. A bordo le giovanili dell’Empoli I fatti risalgono al 24 febbraio 2021, a San Martino in Rio, nella provincia di Reggio Emilia., che aveva confessato, era stato giudicato colpevole sia in primo che in secondo grado per aver ucciso il, Paolo, con colpi di martello nella loro abitazione. Ha anche tentato di uccidere la madre, Sabrina Guidetti, che è riuscita a salvarsi, trovata narcotizzata e con i polsi tagliati accanto al corpo del marito.