Riccardo scomparso da quasi un mese La mamma pubblica ancora le foto | Non strappateci la speranza

Pesaro, 5 novembre 2024 – La nostraè appesa a un filo, contiamo i minuti e le ore, che sono interminabili.”. Lo dice Federica Pambianchi, ladiBranchini, il ragazzo 19enne di Acqualagna,da sabato 12 ottobre, dopo aver parcheggiato la sua vettura a ridosso dell’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo, con all’interno i vestiti e gli effetti personali, compresa la carta di identità e il bancomat. La famiglia attende la decisione in merito allo svuotamento dell’invaso a ridosso della diga. Allo scopo, il prefetto, Emanuela Saveria Greco, ha convocato per domani, mercoledì, un vertice, a cui parteciperanno i rappresentanti di tutte le istituzioni locali: sindaci, forze dell’ordine, Enel, che gestiste la centrale del Furlo. Intanto, in questo momento di attesa estenuante, la signora Federica e il compagno, Francesco Giannotti, esprimono il desiderio di mantenere viva l’attenzione: “Per noi è importante alimentare la, sebbene sia sempre più flebile, e non dare nulla per scontato, per non sprofondare nello sconforto, ma anche per non abbandonare altre piste, come quella dell’allontanamento volontario”.