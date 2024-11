Ilgiorno.it - Prof di religione accusato di violenza sessuale su una studentessa: era già stato arrestato per pedopornografia

BRESCIA – Eraarrelo scorso giugno con l’accusa di. Ora che l’indagine è chiusa, la sua situazione si è complicata, perché la Procura gli contesta anche il reato di atti sessuali con minori, nello specifico con una sua allieva sedicenne. Si parla delessore didi Brescia, sposato e padre di bimbi piccoli, finito ai domiciliari in estate appunto per produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Ritenendo la prova evidente, il pm Alessio Bernardi ha chiesto per lui il giudizio immediato, saltando quindi il filtro dell’udienza preliminare. L’imputato è unessionista quarantenne che insegna in un istituto superiore in città ed è anche avvocato (penalista). A fare saltar fuori il caso era stata la famiglia della, allarmata dopo la scoperta nel cellulare della ragazzina di immagini e messaggi inequivocabili scambiati con il, un uomo insospettabile pieno di amici e interessi, molto attivo anche nel sociale.