Non solo David la Juve affronta il possibile erede di Leao | il Milan apre gli occhi

Nel Lille quanti talenti che fanno gola alle italiane: oltre a, conteso dae Inter, ce ne sono almeno altri tre Lantus torna in campo questa sera in Champions perre una squadra molto ostica come il Lille, allenata da un vecchio ‘volpone’ come Bruno Genesio. Che in campionato sta facendo tra l’altro molto bene, per quanto il PSG sia già staccato per tutti in testa con 26 punti, con la classifica che dice -2 punti dal secondo posto occupato da Marsiglia e Monaco che invece staserail Bologna.(Lsse) – calciomercato.itNegli ultimi anni il Lille è stato uno dei principali serbatoi e generatori di talenti in tutta Europa. Ne citiamo alcuni tanto per dare la misura del livello incredibile raggiunto da alcuni giocatori cresciuti ed esplosi nel LOSC: Gervinho, Hazard, Botman, Osimhen,, Abidal, Lichtsteiner e poi ancora Payet, Origi, Pavard e Maignan.