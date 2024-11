Liberoquotidiano.it - "Non c'era alcun problema": Pioline vomita odio su Sinner, scoppia il caso

ATP Finals e Coppa Davis, gli obiettivi da qui a fine anno per Janniksono chiari. Con la prospettiva di allungare le settimane in vetta alla classifica il più a lungo possibile. Questo, a costo di rinunciare a volte a partecipare a tornei più o meno importanti, ma che potrebbero comprometterne la sua efficienza fisica. E così è stato anche all'ultimo Parigi-Bercy, poi conquistato dal tedesco Zverev, ora al secondo posto del ranking. Sull'assenza disi è espresso anche Cedric, direttore del torneo francese ed ex-tennista che ben sa come sia importante gestirsi durante una stagione: “Non sta a me giudicare, è sfortuna? Probabilmente, ilnon è certo di natura fisica, ma virale”., infatti, ha saltato il torneo per un virus intestinale e lo stessosa che gli atleti vanno incontro a maggiori fragilità verso il finire della stagione: “Sono fragili dal punto di vista immunitario e possono incorrere in fastidi che tutti rischiamo, specie quando si intensifica la competizione”.