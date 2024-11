Ilgiorno.it - Missione possibile. Una scuola di restauro con gli 007 dell’arte. Così rinasce l’ala nord

Unaspecializzata in restauri artistici di pregio, che restituisca una funzione adeguata a un settore della Villa Reale da lungo tempo chiuso e che tra non molto potrà tornare fruibile. Ha un’idea ambiziosa quanto centrata il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Bartolomeo Corsini, su come ridare vita aldella Villa, mentre operai e tecnici incaricati da Aria (azienda di Regione Lombardia) sono impegnati nei lavori di messa in sicurezza dell’ampia porzione di struttura reale. "Un’idea che sento come particolarmente valida sarebbe quella di farne una sede delladiBotticino – dichiara Corsini –, eccellente istituto di formazione in questo settore. Noi qui avremmo la possibilità di sottoporre numerose opere agli studenti-restauratori, che in questo modo sarebbero rivalorizzate.