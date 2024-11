Panorama.it - Milan, miracolo a Madrid

, ma solo per si è perso la visione della partita. Ha vinto il, anzi: ha stravinto contro un'edizione extra lusso solo sulla carta del Realdi Carletto Ancelotti che dopo aver incassato un poker di gol dal Barcellona ha aperto le porte di casa anche ai rossoneri. Notte che può cambiare il senso della stagione e che certamente rinforza l'autostima della squadra di Fonseca: bottino pieno, prestazione senza ombre sia in fase difensiva che offensiva, Leao recuperato alla causa e destino di Champions League saldamente in mano. Può sembrare un paradosso per chi dopo 180 minuti era all'ultimo posto, sculacciato da Liverpool e Bayer Leverkusen. Se davvero la quota per la qualificazione agli ottavi di finale sarà intorno ai 16-17 punti, albasterà a questo punto completare l'opera contro Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria: quattro vittorie (magari tre e un pari) possono valere il pass per saltare il playoff di febbraio.