Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe 6-1 6-7 9-11, WTA Finals 2024 in DIRETTA: match-point mancato, gli incastri per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUBLEV NON PRIMA DELLE 14.00 12:50 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:49 Riassumendo: se questa sera dovessero vincere Chan/Kudermetova, allorasaranno costrette a vincere l’ultima partita per qualificarsi in semifinale. Sarebbe molto più ingarbugliata la situazione qualora si impongano Dolehide/Krawczyk: a quel punto le azzurre potrebbero avanzare anche con una vittoria e due sconfitte, tuttavia anche un eventuale secondo successo non garantirebbe il pass, perché c’è l’ipotesi che tre coppie finiscano alla pari con 2 vittorie e 1 sconfitta (a quel punto entrerebbero in gioco quoziente set e game).