La mossa di Trump | Harris invaderà il Medio Oriente Ultimi fuochi prima del voto

Ci siamo. Come da tradizione, le elezioni negli Stati Uniti si tengono il primo martedì di novembre, quindi quest'oggi, a seconda dei differenti fusi orari presenti tra i vari stati americani, si apriranno i seggi per una delle elezioni più controverse e combattute di sempre che vedono sfidarsi l'ex Presidente Donaldper i repubblicani e la vicepresidente in carica Kamala, per i democratici. Si tratterà di un duello all'ultimoin quanto tutti i rilevamenti sono all'interno del margine di errore che potrebbe smentire il loro pronostico. Resta comunque la «percezione» di un leggero vantaggio dell'ex presidente, anche se la candidata democratica avrebbe recuperato posizioni neglitre giorni.in bilico, si cercano segnali di ogni tipo.vincerà le elezioni presidenziali e tornerà alla Casa Bianca, è la previsione che arriva dalla Thailandia da Moo Deng, ippopotamo pigmeo di appena quattro mesi e già famosissima star dei social per le sue 'esibizioniì.