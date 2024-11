Iodonna.it - La gonna in satin è protagonista della stagione fredda, grazie all'aggiunta di pullover voluminosi e stivali minimalisti. Per un guardaroba d'effetto

Le regole, si sa, sono fatte per essere infrante. Anche in fatto di moda. Con il passare del tempo, ad esempio, sempre più capi hanno scoperto una vocazione che va al di là delle stagioni e delle temperature. Può capitare, allora, che un itemdi look estivi torni a dettare tendenza in pieno autunno. Come nel casoraso lunga. Cosa mettere sopra lalunga: 5 outfit da copiare X Contraddistinta da un DNA profondamente chic e femminile, lainsi prepara a rimanere nell’armadio ancora per un po’.