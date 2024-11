Thesocialpost.it - Il cameriere non lo fa sedere perché è in ritardo e lui lo prende a testate: dramma al ristorante

Un medico di 41 anni è finito sotto processo e condannato per aggressione dopo aver picchiato un giovane dipendente del locale che gli aveva semplicemente detto che la struttura stava ormai chiudendo. La vicenda vede protagonista Nganjo Endeley, che si è presentato visibilmente ubriaco alben tre ore dopo l’orario di prenotazione. Quando il, un giovane rifugiato iracheno al suo primo lavoro nel Regno Unito, gli ha spiegato che il locale stava chiudendo, l’uomo ha reagito in maniera aggressivandolo a. L’aggressore ha afferrato la camicia dele lo ha preso per il collo, impedendogli di respirare, prima di colpirlo con una testata che ha causato gravi lesioni, tra cui la frattura dell’orbita oculare. Endeley, già condannato per aggressione in passato, è stato condannato ma ha evitato il carcere.