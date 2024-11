Ilgiorno.it - I documentari semiseri e la sposa di Raffaello

Giovedì al Binario 7 si apre la stagione di Teatro+Tempo Eventi, con la seconda stagione di “Docucomedy“, la serie diideata da Compagnia Caterpillar, da un’idea di Luigi Aquilino. Il motto degli attori e delle attrici di Docucomedy in divisa verdone a quadrettoni risuona ancora nelle sale del Binario 7, dove tornano a mettere in scena nuovi divertenti. Non solo: anche quest’anno ci sarà la leggendaria rubrica “What the Fact“ con cronaca rosa, curiosità dal mondo, scienza e una sezione tutta nuova da scoprire giovedì alle 20.30 in sala Picasso. Nuovi format a sorpresa per 4 appuntamenti, uno al mese fino a febbraio, all’insegna di risate e scoperte sfiziose. Biglietti anche online. Venerdì, alle 20.30, in sala Picasso, per L’Altro Binario “La Fornarina. Lasegreta di“ (nella foto), che racconta “una delle storie d’amore più belle di sempre“: quella traSanzio e Margherita Luti.