Ho visto Parthenope ed è stato uno sforzo enorme

Musica e immagini, in, come in ogni film di Paolo Sorrentino, vanno a nozze in modo perfetto fin dal primo momento, quando un omino tondo vestito di bianco si staglia nel blu del cielo e del mare trasportando ciò che resta di un'antica carrozza su un traghetto. Questa volta, però, la grande bellezza di una successione di incredibili tableaux, vivants o meno, da guardare estasiati cercando di sciogliere l'enigma del loro significato non basta. Lo stesso vale per l'idea di Napoli bellissima, irresistibile ma anche infetta dal crimine, l'avidità, la grettezza a cui rispondere con la poesia e l'ironia. Finché a rappresentarla sono i luoghi o la gente, “arriva”, ma paradossalmente la cosa non accade con il suo avatar in carne e ossa, protagonista del film. Legare con la linea narrativa principale può essere difficile - a volte annoia, nel senso che infastidisce, altre disturba -, mentre risultano più epifaniche le presenze momentanee o discontinue del film: Isabella Ferrari e Luisa Ranieri nei panni delle dive amiche e rivali Flora Malva e Greta Cool, Gary Oldman nel ruolo dello scrittore John Cheever, ma soprattutto Silvio Orlando, nei panni del professor Devoto Marotta, quattro personaggi minori che si mangiano letteralmente la scena, capaci di essere surreali o grotteschi quanto profondi, come piace a chi ama il cinema di Sorrentino.