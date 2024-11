361magazine.com - Grande Fratello, Tommy e le prime impressioni da Madrid: “Quando torno vi racconto qualcosa”

Tommaso Franchi questa sera farà il suo ingresso al Gran Hermano. Quale sarà la reazione di Maica? Tommaso Franchi ieri sera nel corso della nuova puntata ha scoperto di dover lasciare la Casa per viversi una nuova esperienza in Spagna. Il giovane inquilino ha lasciato la diretta ed è volato a Madrid dove da questa sera entrerà nella Casa del Gran Hermano per ritrovarsi con Maica. La giovane modella è rimasta colpito da Tommaso Franchi nel momento in cui ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d'Italia in qualità di ospite. Maica e Tommaso però pochi giorni fa in confessionale sono riusciti a mettersi in collegamento. I due sono davvero interessati e pronti a conoscersi? Leggi anche Javier commenta il comportamento di Mariavittoria. Le parole del giovane inquilino: L'inaspettato gesto del Grande Fratello ha spiazzato tutti.