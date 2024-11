Fatturato in calo del 55% | Servono misure concrete

Ilrestodelcarlino.it - Fatturato in calo del 5,5%: "Servono misure concrete"

Untotale di 5,5 miliardi di euro, indel 2,4% rispetto al primo semestre 2023. È il principale dato che emerge da un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sulnei primi sei mesi del 2024 su un campione di 3.830 imprese associate. Fra le realtà reggiane emerge undimeno accentuato del 5,5%. Lo studio ha suddiviso il campione in sei macro settori: manifattura, costruzioni, servizi alle imprese, servizi alle persone, alloggio e ristorazione, fino a commercio e autoriparazione. Per la manifattura il comparto segna ilpiù accentuato registrando un -16,5% del valore delrispetto al primo semestre 2023. Nel dettaglio, tra i principali settori maggiormente rappresentati, le imprese della fabbricazione di prodotti in metallo segnano un -24,4%.