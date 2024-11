Lettera43.it - Elezioni Usa, i servizi di sicurezza in allerta per la disinformazione russa negli Stati in bilico

Leggi tutto su Lettera43.it

L’intelligence statunitense e l’Fbi hanno lanciato un avvertimento su presunte interferenze straniere nellepresidenziali, con particolare riferimento allain. «La Russia è la minaccia più significativa», hanno detto l’Ufficio del direttore dell’intelligence, l’Fbi e l’Agenzia dellainformatica e delle infrastrutture. «Questi sforzi rischiano di incitare alla violenza, anche contro i funzionari elettorali», hanno aggiunto. In particolare, degli attori russi sotto copertura starebbero affermando che i funzionari statali manipoleranno i risultati elettorali a favore di Kamala Harris, facendo leva su quel movimento di repubblicani nato dopo l’assalto del Congresso che è scettico sulla regolarità delle certificazioni del voto. Un esempio recente è un video circolato sui social che sostiene falsamente la presenza di frodi in Arizona, con schede elettorali contraffatte per favorire la candidata democratica.