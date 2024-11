Justcalcio.com - Corriere dello Sport – perché il gioiello del Lille può arrivare

2024-11-05 13:04:37 Il CdS: INVIATO A LILLA – Jonathan David è quel nuovo amico che ti invita a cena e non sai se apparecchierà per due. A dirla tutta, non sai nemmeno se i suoi piatti ti piacciono così tanto da non poterne già più fare a meno. Così, mentre la Juve pregusta il colpo dell’estate, Vlahovic tenterà già da oggi di ricordare a tutti che la cucina serba può andare ancora di moda a Torino. A Lilla va in scena un curioso intreccio, tra campo e mercato. Il canadese, contratto in scadenza a giugno, ha già avuto contatti con la Juventus. David non ha un fisico da corazziere, però è rapido, ha il baricentro basso e una tecnica sopraffina: sta dimostrando di poter essere non solo una seconda punta ma anche e soprattutto un centravanti di razza. Con Dusan potrebbe coesistere. «Jonathan ha sangue freddo, la sua più grande qualità.