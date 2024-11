Ilfattoquotidiano.it - “Con The substance ho fatto i conti con le mie paure. Ho dovuto accettare il mio corpo e il fatto di invecchiare”: la confessione di Demi Moore

“Con Thehocon la paura di”. Il treno del ringiovanimento della propria carriera permeglio di così non poteva capitare. A 61 anni la celebre protagonista di Ghost è rientrata nei radar indie hollywoodiani dal portone regale della cinefilia che conta.è protagonista particolare di The(qui la nostra recensione), l’opera seconda della regista francese Coralie Fargeat, dove l’attrice interpreta Elisabeth una star dell’aerobica in tv – modello tutina alla Jane Fonda – che vista l’età viene ferocemente messa da parte da un bavoso e squallido direttore di rete (Dennis Quaid). Elisabeth non esiterà troppo a tentare il classico patto col diavolo offerto da un mellifluo infermiere d’ospedale: il siero Thecomprato al mercato nero che una volta iniettato in vena produrrà un suo doppio più giovane e bello (qui con le sembianze di Sue/Margaret Qualley (la figlia di Andie MacDowell ndr).