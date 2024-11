Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Roglic su Pogacar: "Oggi è imbattibile e potrebbe ancora migliorare"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Roma, 5 novembre 2024 - Il manifesto del giovanissimo movimento ciclistico della Slovenia, diventato ormai quasi lo sport nazionale, è Tadej, ma la dinastia vincente è stata inaugurata da Primoz, la cui carriera è impreziosita da tanti acuti ma anche da un tarlo bello grande: quel Tour de France sfiorato nel 2020 prima dello 'scippo' proprio del connazionale. Un cruccio con il quale però il neo 35enne ha imparato a convivere. "" "E' un dato di fatto che non ho più 20 anni. Non sono più così giovane e ogni anno che passa è un anno in più che mi porto dietro". In effetti, nel contesto delattuale,è il più esperto della rosa dei fuoriclasse, ben più ampia dello stesso, 26 anni compiuti a settembre: Jonas Vingegaard a dicembre spegnerà 28 candeline, mentre Remco Evenepoel a gennaio andrà verso i 25 anni.