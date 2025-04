Inter-news.it - De Grandis rimarca: «Musiala sposta. Assenza più pesante contro l’Inter!»

Stefano Deha parlato della situazione in casa Inter, pronunciandosi anche sulle defezioni con cui il Bayern Monaco dovrà fare i conti in vista della sfida di Champions League con i nerazzurri.UNA DIFFERENZA – Stefano Desi è così espresso a Sky Sport sul mondo Inter: «I nerazzurri hanno dimostrato di poter vincere con le rotazioni, però quando mancano i centrocampisti titolari ciò si sente sempre. Frattesi, che a me piace molto, è completamente diverso dai suoi colleghi a centrocampo. Sono contento per Arnautovic, che non è stato fortunato al momento del suo rientro al. L’austriaco è sempre stato messo in discussione, però quando ha giocato ha fatto bene. Anche Correa sta facendo meglio, in occasione della sfida di Coppa Italia è stato tra i più dignitosi».Desui problemi che il Bayern Monaco dovrà affrontarePROSSIMA SFIDA – Deha poi proseguito sul tema dell’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Inter: «Finché mancava gran parte della difesa, il Bayern Monaco poteva mettere la partita a posto.