Pugilato | Guido Vianello sfida Torrez Jr nel match più importante della sua carriera

Guido Vianello e l’appuntamento con la storia. Nella notte italiana, a partire dalle 3:30, andrà in scena l’incontro che potrebbe segnare un importante punto di svolta nella carriera del pugile romano. Il peso massimo, ex azzurro olimpico, sarà impegnato sul ring del Palm Resort Casino di Las Vegas in una sfida di altissimo livello contro l’imbattuto Richard Torrez Jr., medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’incontro, che si svolgerà sotto l’egida della Top Rank di Bob Arum, sarà valido per il titolo IBF del Nord America e avrà una durata di 10 riprese.Il 30enne romano, con un record professionale di 13 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio, arriva a questa sfida con l’intenzione di fare il salto definitivo nel panorama mondiale. Dall’altra parte però ‘The Gentleman’ è un talento in ascesa che ha impressionato per la sua potenza, e può vantare un record immacolato di 12 vittorie in altrettanti incontri. Leggi su Sportface.it e l’appuntamento con la storia. Nella notte italiana, a partire dalle 3:30, andrà in scena l’incontro che potrebbe segnare unpunto di svolta nelladel pugile romano. Il peso massimo, ex azzurro olimpico, sarà impegnato sul ring del Palm Resort Casino di Las Vegas in unadi altissimo livello contro l’imbattuto RichardJr., medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’incontro, che si svolgerà sotto l’egidaTop Rank di Bob Arum, sarà valido per il titolo IBF del Nord America e avrà una durata di 10 riprese.Il 30enne romano, con un record professionale di 13 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio, arriva a questacon l’intenzione di fare il salto definitivo nel panorama mondiale. Dall’altra parte però ‘The Gentleman’ è un talento in ascesa che ha impressionato per la sua potenza, e può vantare un record immacolato di 12 vittorie in altrettanti incontri.

Pugilato: Guido Vianello sfida Richard Torrez jr in un incontro decisivo a Las Vegas - Guido Vianello affronta Richard Torrez jr al Palm Resort Casino di Las Vegas in un match cruciale per la sua carriera, con diretta su Rai 2 domenica alle 3. (gaeta.it)

Boxe, Guido Vianello sfida Torrez Jr per continuare a sognare il Mondiale - "Secondo me un anno a partire da ora ed io combatterò per un titolo mondiale. Credo ancora due match e poi avrò l'occasione". Era il 22 ottobre 2024 ... (oasport.it)

Boxe, Pesi Massimi: Vianello contro Richard Torrez, programma e diretta tv - Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, Guido Vianello affronterà Richard Torrez Jr. nel main event della riunione pugilistica dei Pesi Massimi programmata a Las Vegas. Il match andrà in scena ... (sportface.it)