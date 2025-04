M5S in piazza a Roma bandiere della Palestina e striscioni contro Netanyahu

piazza Vittorio Emanuele cominciano ad arrivare i manifestanti M5S per la sfilata che alle 15 si concluderà ai Fori Imperiali. Tra le bandiere a 5 stelle, anche molti striscioni Pro Pal e contro Bibi Netanyahu. Attesa anche una foltissima delegazione Pd con il capogruppo Francesco Boccia ed il responsabile organizzazione Igor Taruffi. Alla sfilata parteciperanno anche i leader di Avs, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli. Previsti 100 pullman provenienti dal Sud, per quello che è il vero e proprio Pride di Giuseppe Conte. Iltempo.it - M5S in piazza a Roma, bandiere della Palestina e striscioni contro Netanyahu Leggi su Iltempo.it InVittorio Emanuele cominciano ad arrivare i manifestanti M5S per la sfilata che alle 15 si concluderà ai Fori Imperiali. Tra lea 5 stelle, anche moltiPro Pal eBibi. Attesa anche una foltissima delegazione Pd con il capogruppo Francesco Boccia ed il responsabile organizzazione Igor Taruffi. Alla sfilata parteciperanno anche i leader di Avs, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli. Previsti 100 pullman provenienti dal Sud, per quello che è il vero e proprio Pride di Giuseppe Conte.

