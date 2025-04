Ilnapolista.it - Caso Paratici, il Milan si è informato con Gravina sui rischi di un eventuale ingaggio (CorSera)

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i motivi per cui ilha eseguito una brusca inversione di marcia suè da rintracciare nelle pieghe dell’inchiesta Prisma. L’ex ds della Juventus doveva diventare dirigente delnella prossima stagione, ma alcune valutazione hanno portato Furlani a cambiare idea. Il perché lo spiega, o prova a farlo, il Corriere della Sera.Fino alla fine della squalifica non avrebbe potuto avere alcun contatto con i tesseratiSul Corriere della Sera infatti si legge:“Due gli ostacoli: in primis, l’inserimento nel contratto di una clausola di cautela a favore dellegata agli sviluppi del processo Prisma; in seconda battuta, i divieti stringenti per il dirigente da rispettare fino al termine dell’inibizione, per evitare di richiamare l’attenzione della procura federale.