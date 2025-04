Lecce-Venezia il pronostico di Serie A | opzione primo tempo ospiti a caccia del gol perduto

Serie A si è aperta ieri con il match tra Genoa ed Udinese, che ha dato il via ad un weekend che sarà importante non solo per la lotta europea, ma anche per la zona salvezza. Saranno infatti due gli scontri diretti della bassa classifica e tra questi ci sarà anche il lunch match Lecce-Venezia, in programma domani, domenica 6 aprile, con fischio d’inizio alle ore 12.30 allo Stadio Via del Mare.Nel corso delle ultime settimane la situazione del Lecce si è notevolmente aggravata, con il successo che manca ormai dallo scorso 31 gennaio, quando i tre punti arrivarono sul campo del Parma. Da quel momento in poi, nelle successive sette partite, sono arrivati solamente due punti, frutto di altrettanti 0-0 con Bologna e Monza, mentre lo score delle ultime cinque gare racconta di sole sconfitte, con una classifica che recita due lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo. Sololaroma.it - Lecce-Venezia, il pronostico di Serie A: opzione primo tempo, ospiti a caccia del gol perduto Leggi su Sololaroma.it La trentunesima giornata diA si è aperta ieri con il match tra Genoa ed Udinese, che ha dato il via ad un weekend che sarà importante non solo per la lotta europea, ma anche per la zona salvezza. Saranno infatti due gli scontri diretti della bassa classifica e tra questi ci sarà anche il lunch match, in programma domani, domenica 6 aprile, con fischio d’inizio alle ore 12.30 allo Stadio Via del Mare.Nel corso delle ultime settimane la situazione delsi è notevolmente aggravata, con il successo che manca ormai dallo scorso 31 gennaio, quando i tre punti arrivarono sul campo del Parma. Da quel momento in poi, nelle successive sette partite, sono arrivati solamente due punti, frutto di altrettanti 0-0 con Bologna e Monza, mentre lo score delle ultime cinque gare racconta di sole sconfitte, con una classifica che recita due lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo.

