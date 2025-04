Oasport.it - Lotta, Europei 2025: i convocati dell’Italia. Dodici azzurri a Bratislava, assenti Chamizo e Conyedo

Leggi su Oasport.it

Sarannogliimpegnati la prossima settimana a, in Slovacchia, sede degliseniordi: da lunedì 7 a domenica 13 aprile verranno distribuiti i 30 titoli continentali delle diverse categorie di peso tra stile libero,femminile e greco-romana.Il programma prevede sette giornate di gare, con sei sessioni dedicate alle finali, ed in ciascuna di esse verranno assegnati 5 titoli: si inizierà con lo stile libero e per l’Italia saliranno sulle materassine Rocco Terranova (57 kg), Simone Piroddu (61 kg), Colin Realbuto (65 kg), Jacopo Masotti (79 kg) e Benjamin Honis (92 kg).Sarà poi la volta della femminile, con 3 italiane in gara, ovvero Aurora Russo (59 kg), Aurora Campagna (62 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), infine a chiudere il programma sarà la greco-romana, con gliDanila Sotnikov (130 kg), Tommaso Bosi (60 kg), Luca Dariozzi (82 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg).