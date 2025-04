Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu stacca il biglietto per WM 41, sfiderà LA Knight per il titolo US

Molta carne al fuoco ieri notte a SmackDown in piena Road To WrestleMania. Tra i protagonisti della seratae Braun Strowman. I due colossi si sono affrontati in un Last Man Standing Match con in palio un posto da #1 Contender per lo US Title detenuto da LA. L’ultimo uomo a rimanere in piedi è stato il Samoan Werewolf. Ecco cosa è successo.Title shot perNel main event di SmackDown,e Braun Strowman si sono dati battaglia in un Last Man Standing Match. I due hanno dato vita ad un vera e propria rissa con parecchia azione all’esterno del ring. Alla fineè riuscito a schiantare l’avversario su di un tavolo grazie ad un hip attack e a rialzarsi prima del conto di 10 portando così a casa la vittoria. A WM 41 sarà Futu vs LA. Qui sotto alcune immagini.