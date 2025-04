Ilrestodelcarlino.it - Dove passa la Maratonina dei Colli: il percorso e come cambia la viabilità

Bologna, 5 aprile 2025 – Torna ladei, un grande classico del podismo bolognese. Domani, alle 9, 366 iscritti partiranno da parco Cavaioni. Un sali e scendi continuo lungo idella città per 23 chilometri, nella competizione competitiva, mentre di 12,3 chilometri per la non competitiva (partenza alle 9.05). Unche si è allungato a causa di una deviazione obbligatoria visti i lavori lungo una strada. IlDopo la partenza da parco Cavaioni, la manifestazione si snoderà verso nord, percorrendo prima via Cavaioni, poi via di Casaglia. A questo punto ecco via di Ravone, la zona più vicina al centro città, poi spazio a via del Genio e su fino a via Gaibola. Ilpasserà poi per via Pozzetti, via dei, via Golfreda, via della Trappola e via Gaibara.