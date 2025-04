Le contromisure sui dazi pesano sui clienti

Laverita.info - «Le contromisure sui dazi pesano sui clienti» Leggi su Laverita.info Fabrizio Burlando, ad di Bancomat: «Meglio evitare effetti a catena sui sistemi di pagamento internazionali, a spese degli esercenti. La nostra rete è la spina dorsale del sistema».

«Le contromisure sui dazi pesano sui clienti». Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10%. Trump e dazi: l’Europa si prepara. Dazi, Trump: "Paese ed economia avranno un boom". Ue studia contromosse. Borse giù. Dazi reciproci: ecco cosa rischiano l’industria italiana e l’Europa. I dazi di Trump pesano sulle borse europee, ma danneggiano anche l'America. Ne parlano su altre fonti

Un’Europa con i controdazi, von der Leyen studia le mosse anti-USA. Se i clienti non si contano ma si pesano - Troppo a ridosso del proclama di Trump per essere visto come una reazione immediata dell’Ue. D’altra parte, il primo vertice Europa-Asia centrale della storia si è svolto a Samarcanda davvero poche or ... (msn.com)

Contromisure, minacce e chiusure: come il mondo sta reagendo ai dazi di Trump - L’Europa si prepara a varare il suo pacchetto di risposte, la Cina replica con dazi al 34% su tutti i beni Usa, il Canada ha fatto scattare subito dazi alle ... (repubblica.it)

Pastai italiani preoccupati da dazi: le aziende non potrebbero assorbirli - Milano, 19 mar. (askanews) – Sui dazi c’è “tanta preoccupazione, quanta incertezza” tra i pastai italiani, anche perchè non c’è alcun elemento “che ci possa far immaginare la percentuale che verrà o m ... (askanews.it)