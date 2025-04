Movieplayer.it - Michela Quattrociocche e il ritorno ne L'ultima sfida: “Aspettavo il ruolo giusto. I miei teen-movie? Iconici”

Leggi su Movieplayer.it

Mezz'ora al telefono con l'attrice romana, protagonista del film di Antonio Silvestre, a parlare di cinema, calcio (al femminile) e di quegli anni magici, capaci di farci "sognare". Parlata veloce, con un'inflessione romana che conosciamo bene. Dall'altra parte del telefono, al terzo squillo, risponde con sicurezza. Una sicurezza quasi istintiva, da parte dell'attrice, con cui condividiamo non solo l'età anagrafica - almeno chi scrive, ovvio - ma anche una certa nostalgia verso quegli anni - i 2000 - che definisce "sognanti". Del resto non è un mistero lasia stata l'emblema di queiche, rivisti oggi, andrebbero rivalutati. Percorso particolare il suo, tra cinema e tv, prima di una pausa dedicata tutta alla famiglia in cui, però, non è di certo mancato lo .