Alta velocità disagi tra Milano e Roma | ritardi e circolazione sospesa

Ancora fortistamattina su alcune linee dell’. Per quanto riguarda isulla Bologna-, a quanto si apprende da Fs, laferroviaria è statadalle 9:10 alle 10.45 a causa della presenza di fumo a bordo di un treno Italo in direzione Bologna.Laferroviaria è in graduale ripresa sulla linea AV Firenze-, dopo accertamenti sul tratto tra Gallese e Capena. Lo comunica Rfi, sottolineando che i Trenie Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.in mattinata, fa sapere sempre Rfi, anche sulla linea AV Bologna-, per un inconveniente tecnico accaduto in mattinata a un treno di altra impresa ferroviaria nei pressi di Fidenza. Laè poi tornata regolare verso le 10:45, ma i Trenihanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.