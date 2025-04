Myanmar | vittime del terremoto a Mandalay

Myanmar Mandalay Chinese Enterprises Association distribuiscono bottiglie d'acqua potabile in un rifugio temporaneo a Mandalay, in Myanmar, il 4 aprile 2025. Il recente terremoto in Myanmar ha causato numerose vittime, con 3.301 morti, 4.792 feriti e 221 persone che risultano disperse, secondo quanto riferito ieri dal media ufficiale Myanmar Radio e Television. Un soccorritore cinese verifica le condizioni di un uomo presso un rifugio temporaneo a Mandalay, in Myanmar, il 4 aprile 2025. Il recente terremoto in Myanmar ha causato numerose vittime, con 3.301 morti, 4.792 feriti e 221 persone che risultano disperse, secondo quanto riferito ieri dal media ufficiale Myanmar Radio e Television. Un ragazzino riceve cibo presso un rifugio temporaneo a Mandalay, in Myanmar, il 4 aprile 2025.

