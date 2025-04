Screenworld.it - L’ultima sfida: cosa non si fa per un sogno?

Avere unda realizzare e mantenere vivo può essere una delle cose più belle nella vita, ma anche una delle più dolorose. Lo vediamo nel film, diretto da Antonio Silvestre, in sala dal 3 aprile 2025, dove si affronta proprio il tema dei sogni e della fatica per realizzarli di fronte alle avversità della vita. La storia segue Massimo De Core, interpretato da Gilles Rocca, un calciatore a fine carriera che ha dedicato tutta la sua vita alla stessa squadra, diventandone il simbolo. Dopo anni di sacrifici e sogni infranti, Massimo vede finalmente la possibilità di coronare il suo percorso sportivo, quando la sua squadra raggiunge l’inaspettata finale della Coppa di Lega. Tuttavia, una banda criminale minaccia di truccare l’incontro, mettendo in pericolo non solo il suo, ma anche l’integrità dello sport che ama.